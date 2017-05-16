Имущество двух закрывшихся банков выставляется на аукцион

2017-05-16 17:04 | www.oxu.az | 3

В Азербайджане из находящихся в процессе ликвидации банков на аукцион в первую очередь будет выставлено имущество ОАО Royal Bank и ОАО Atrabank.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, об этом заявил исполнительный директор Фонда страхования вкладов Азад Джавадов.

По его словам, соглашение об этом будет подписано в ближайшее время.

Рыночная стоимость имущества Atrabank составляет 14 млн манатов. Балансовая стоимость имущества – 37 млн манатов.

У.А.

