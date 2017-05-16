Две азербайджанские бегуньи вышли в финал соревнований Исламиады по параатлетике

2017-05-16 16:23 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - На IV Играх исламской солидарности Баку-2017 во вторник продолжаются соревнования по параатлетике.

Азербайджанские спортсменки Елена Чебану и Ирада Алиева вышли в финал соревнований по бегу на дистанцию 100 метров, где поборются за золотую медаль.

В финале, который пройдет сегодня, помимо азербайджанских спортсменок также выступят представительницы Марокко Марьям ан-Нури и Индонезии Энданг Ситорус

IV Игры исламской солидарности, открытие которых состоялось 12 мая, проходят в столице Азербайджана с 8 по 22 мая на 16 спортивных объектах по 21 виду спорта - 18 олимпийским и 3 неолимпийским.

(Текст: Талех Агавердиев. Редактор: Ирина Парфёнова)