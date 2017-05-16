Юбилей Афрасияба Бадалбейли отметили в Баку (ФОТО)

2017-05-16 16:24 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend Life/ - При организации Главного управления культуры и туризма Баку был проведен концерт, посвященный 110-летию со дня рождения видного композитора, дирижера, народного артиста Афрасияба Бадалбейли, сообщили Trend Life в пресс-службе управления. Концерт состоялся в одиннадцатилетней музыкальной школе №23, которая носит имя композитора.

На мероприятии присутствовали начальник Главного управления культуры и туризма Баку Вугар Зейналов, известные деятели культуры и искусства, педагоги музыкальных школ и школ искусств столицы.

В программу вечера были включены сочинения Афрасияба Бадалбейли, а также прозвучали произведения Сулеймана Алескерова, Ниязи, Тофига Гулиева, Франца Шуберта, Иоганнеса Брамса, Вольфганга Амадея Моцарта и других композиторов.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Ирина Парфёнова)