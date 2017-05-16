Лидер Пакистана направил письмо президенту Азербайджана

2017-05-16 18:10 | www.apa.az | 2

Президент Пакистана Мамнун Хусейн направил поздравительное письмо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

Как сообщает АПА, в письме говорится:

«От имени правительства и народа Пакистана хочу передать Вам искренние и добрые пожелания по случаю 25-й годовщины установления дипломатических отношений между нашими странами. Наши страны тесно связаны друг с другом историческими, религиозными и культурными узами. Пакистан является сторонником дальнейшего расширения этого сотрудничества в политической, культурной, энергетической и оборонной сферах. Пакистан привержен принципу регионального мира, координации и интеграции. Наши совместные усилия в рамках Организации экономического сотрудничества, других региональных и международных форумов помогут в достижении этих важных целей. Пользуясь случаем, желаю Вашему превосходительству крепкого здоровья, а народу Азербайджана - мира и процветания».