В столице Грузии электроснабжение восстановлено - ОБНОВЛЕНО-1
2017-05-16 18:16 | www.apa.az | 2
Как сообщает грузинское бюро АПА, электроснабжение в Тбилиси и Рустави уже полностью восстановлено.
Отметим, сегодня с 16:00 по местному времени была прекращена подача электроэнергии в Тбилиси, Рустави, Марнеули и других городах.
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18:01
Скоро будет восстановлена подача электроэнергии в Тбилиси и Рустави.
Как передает АПА, об этом агентству «Инфо Рустави» сообщили в Госслужбе «Электрические системы».
Было отмечено, что проблема возникла в линиях подачи электроэнергии на границе с Арменией. Именно поэтому в этих городах нет электричества.
Восстановление подачи электричества будет осуществляться поэтапно.
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17:07
Столица Грузии осталась без света.
Как сообщает АПА со ссылкой на СМИ Грузии, подача электроэнергии была прекращена в 16:10 по местному времени.
Наряду с этим без света остался и город Рустави, который расположен в 25 км от Тбилиси.
В Госслужбе «Электрические системы» сообщили агентству «Инфо Рустави», что причины отключению электроэнергии выясняются.
Когда будет восстановлена подача электроэнергии неизвестно.