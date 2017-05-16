Лидер life-страхования в Азербайджане увеличил страховые сборы вдвое

2017-05-16 16:38 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Сборы азербайджанской страховой компании (СК) PASHA Life в январе-апреле 2017 года составили 52,41 миллиона манатов, что вдвое превышает показатель аналогичного периода 2016 года, говорится в сообщении СК, распространенном во вторник.

Для сравнения: объем страховых сборов PASHA Life за первые четыре месяца 2016 года составил 26,03 миллиона манатов.

Выплаты СК в отчетный период выросли на 37 процентов, или 2,78 миллиона манатов, и составили 10,11 миллиона манатов.

На 1 апреля уставный капитал СК составил 40,25 миллиона манатов.

PASHA Life функционирует с 2011 года и является самой крупной компанией на рынке life-страхования Азербайджана.

Официальный курс на 16 мая составляет 1,7025 AZN/USD.

(Автор: Анвар Мамедов)