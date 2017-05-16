У Bank Standard не хватает денег, чтобы рассчитаться с кредиторами

2017-05-16 17:40 | www.oxu.az | 2

У находящегося в процессе ликвидации ЗАО Bank Standard не хватит средств, чтобы выполнить обязательства перед некоторыми своими кредиторами.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, об этом заявил исполнительный директор Фонда страхования вкладов Азад Джавадов.

По его словам, до сих пор вкладчики, имевшие защищенные вклады в банке, получили 437 млн манатов компенсации.

«По оценкам, объем ликвидных активов банка составляет 195 млн манатов. Как видно, для удовлетворения требований части кредиторов банка не хватит средств», - подчеркнул он.

У.А.

