Принят закон об ограничении использования сигарет в Азербайджане

2017-05-16 17:47 | www.oxu.az | 2

На сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса во втором чтении был принят законопроект «Об ограничении использования табачных изделий».

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Marja, о проекте сообщил председатель парламентского комитета по труду и социальной политике Хады Раджабли.

Согласно законопроекту, курение табачных изделий запрещается в оздоровительных, научных и учебных заведениях, музеях, библиотеках, кинотеатрах, театрах, зданиях цирка, выставочных и демонстрационных салонах, на спортивных соревнованиях, в концертных залах и залах, где проводятся другие массовые мероприятия, объектах торгового, бытового и социального обслуживания, зданиях морских (речных) и воздушных портов, железнодорожных вокзалах, автовокзалах (автостанциях), остановках автобусов, международных и местных пассажироперевозках, общих используемых автотранспортных средствах по перевозке пассажиров и легковых такси, лифтах многоэтажных домов и комнатах общего использования, детских площадках, в границах пляжей и др.

У.А.

