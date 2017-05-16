Эксклюзив для бакинских фанатов IMAX: Капитан Джек Воробей встретится с ними раньше всех

2017-05-16 16:50 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend Life/ - Сеть кинотеатров Park Cinema объявили об очередном эксклюзиве для фанатов IMAX и для тех, кто хочет увидеть Капитана Джека Воробья раньше всех. Долгожданный фильм этого года "Пираты Карибского моря 5: мертвецы не рассказывают сказки" выйдет в формате IMAX раньше премьеры, а именно 23 и 24 мая состоится превью-показ в Park Cinema Flame Towers.

Билеты уже поступили в продажу на сайте кинотеатра: http://parkcinema.az/movies/view/4445/karib-denizinin-quldurlari-oluler-nagil-danismir-imax#tab-imax

Пятая часть фильма продолжит историю капитана Джека Воробья (Джонни Депп). Его разыскивает давний недруг капитан Салезар (Хавьер Бардем) вместе со своей командой призраков. Капитан Гектор Барбосса (Джеффри Раш) также не остается в стороне и становится в ряды искателей головы Воробья. Спасет Джека только трезубец Посейдона. Артефакт не только поможет избежать неприятностей, но и даст контроль над всеми морями. Однако капитан Джек Воробей понимает‚ что он не справится без помощи капитана Гектора Барбоссы‚ так как у него есть другой мощный артефакт — меч Чёрной Бороды.

Пятая часть франшизы была анонсирована еще в 2011 году. Работа над сценарием началась в 2013 году. Старт съемок, а также дату премьеры, переносили дважды из-за нехватки финансирования. Съемки фильма полностью проходили в Австралии, где создателям фильма предложили налоговые льготы в сумме $ 20 млн. Неизменный исполнитель главной роли актер Джонни Депп в очередной раз показал свою любовь к проекту – до "Пиратов" он ни разу не соглашался работать в сиквелах.

Напомним, что Park Cinema - крупнейшая национальная сеть современных многозальных кинотеатров в Азербайджане. На сегодня в сеть входят несколько кинотеатров, расположенных на торгово-развлекательных центрах Park Bulvar, Metro Park, Zagulba Mall, Flame Towers – единственный в стране формат IMAX, а также в районе Масаллы, в комплексе "ASAN Həyat", и летный кинотеатр – в Amburan Beach Club.