В рамках IV Игр исламской солидарности проходят соревнования по стрельбе из пистолета (ФОТОРЕПОРТАЖ)

2017-05-16 16:56 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Во вторник в Баку в рамках IV Игр исламской солидарности проходят соревнования по стрельбе из пистолета, передает Trend. Соревнования проходят в Бакинском комплексе стендовой стрельбы.

IV Игры исламской солидарности, открытие которых состоялось 12 мая, проходят в столице Азербайджана с 8 по 22 мая на 16 спортивных объектах по 21 виду спорта - 18 олимпийским и 3 неолимпийским.