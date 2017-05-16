Пакистанский лидер отправил письмо президенту Азербайджана

2017-05-16 17:50 | www.oxu.az | 4

Президент Исламской Республики Пакистан Мамнун Хусейн отправил письмо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

Как передает Oxu.Az, в письме говорится:

«По случаю 25-й годовщины установления дипломатических отношений между нашими странами хочу передать вам искренние и добрые пожелания от имени правительства и народа Пакистана. Наши страны тесно связаны друг с другом историческими, религиозными и культурными связями. Пакистан является сторонником дальнейшего расширения этого сотрудничества в политической, культурной, энергетической и оборонной сферах. Пакистан привержен принципу регионального мира, координации и интеграции.

Наши совместные усилия в рамках Организации экономического сотрудничества, других региональных и международных форумов помогут нам в достижении этих целей. Я, пользуясь этой приятной возможностью, желаю Вам крепкого здоровья, а азербайджанскому народу - устойчивого мира и благополучия. Ваше превосходительство, примите мое высочайшее почтение».

Н.О.

