Футболист Саудовской Аравии чудом спасся от смерти на Исламиаде – ВИДЕО

2017-05-16 17:58 | www.oxu.az | 3

Ужасный инцидент произошел на футбольном матче группового этапа Исламских игр в Баку.

Как сообщает Oxu.Az cо ссылкой на 1news.az, в матче между Камеруном и Саудовской Аравией во время борьбы в воздухе за мяч столкнулись два игрока команд. Моугни Багнак и Мохаммед Канно ударились головами.

В результате капитан Саудовской Аравии Канно упал, ударившись об газон головой. Подоспевший на помощь футболист Камеруна не дал ему проглотить язык. Игрок не смог продолжить игру, и был доставлен в больницу.

Н.О.