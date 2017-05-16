Золотой медалист Исламиады Магомедали Мехтиев: Рад, что добился поставленной цели

2017-05-16 16:57 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Рад, что на IV Играх исламской солидарности добился поставленной цели, сказал во вторник Trend обладатель золотой медали по дзюдо Магомедали Мехтиев.

По его словам, соревнования проходят нормально и объективно.

«Несмотря на то, что я не смог выступить так, как хотелось бы, все равно я победил и завоевал золотую медаль. Вторая моя встреча была в составе команды, с которой мы опять вернулись с медалью. Такие соревнования в Азербайджане являются для нас историческими. Мы с удовольствием и большим желанием участвуем в Исламских играх. Нас поддерживают болельщики. Это первая моя золотая медаль на больших соревнованиях. Думаю, что продолжу участие и одержу победу на соревнованиях и в будущем. Впереди Чемпионат Европы. Наверное, буду участвовать и там и достойно представлю Азербайджан», - сказал Мехтиев.

IV Игры исламской солидарности, открытие которых состоялось 12 мая, проходят в столице Азербайджана с 8 по 22 мая на 16 спортивных объектах по 21 виду спорта - 18 олимпийским и 3 неолимпийским.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)