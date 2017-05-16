Ильхам Алиев подписал распоряжение в связи со 100-летием Азербайджанской Демократической Республики
2017-05-16 18:59 | www.apa.az | 3
Как сообщает АПА, в распоряжении отмечена важность торжественного проведения в нашей республике на государственном уровне 100-летнего юбилея со дня образования Азербайджанской Демократической Республики.
Кабинету министров поручено подготовить план мероприятий, посвященных 100-летнему юбилею Азербайджанской Демократической Республики.
Милли Меджлису рекомендовано провести специальное заседание в связи со 100-летним юбилеем со дня образования Азербайджанской Демократической Республики.