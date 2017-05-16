Вице-спикер: Захид Орудж, может позволишь и нам сказать?!

2017-05-16 18:25 | www.oxu.az | 3

Вопрос в связи с закрытием Всероссийского азербайджанского конгресса (ВАК) вызвал недовольство и стал причиной споров в ходе сегодняшнего заседания Милли Меджлиса.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, во время своего выступления депутат Захид Орудж сказал, что умом понять Россию невозможно.

Он отметил, что закрытие ВАК можно рассматривать как победу армян над Россией: «Я не понимаю, кого беспокоит наше сотрудничество с Россией? Уверен, что вопрос закрытия конгресса удастся остановить».

Вице-спикер Бахар Мурадова же сказала, что это, в первую очередь, является отношением России к вопросу свободы собраний и к своим гражданам: «Мы развиваем в Азербайджане русский язык и культуру не для того, чтобы понравиться России. Мы просто демонстрируем адекватное отношение к проживающим здесь гражданам».

Б.Мурадова порекомендовала своим коллегам не лезть в дебри, не фантазировать: «Потому что это внутреннее дело России, и, в первую очередь, она закрыла организацию своих граждан. Однако, естественно, это не может не беспокоить нас».

Бахар Мурадова серьезно отреагировала на реплику с места Захида Оруджа во время ее выступления: «Захид Орудж, может позволишь и нам сказать?!».

Б.Мурадова сказала, что в толерантном Азербайджане к представителям всех народов относятся с уважением: «Однако, естественно мы также хотели бы, чтобы подобное отношение проявлялось к проживающим в других странах азербайджанцам. В России есть круги, которые не любят азербайджанцев. Однако если на протяжении многих лет эти отношения достигли сегодняшнего уровня развития, это значит что там много людей, которые любят нас. Это открыто признают политологи и политики этой страны. Последний шаг был сделан с вражеской позиции в отношении Азербайджана».

Депутат Гудрат Гасангулиев же сказал, что отношения между Россией и Азербайджаном не будут нормальными до тех пор, пока многое в этой стране будет зависеть от армян: «Мы должны учитывать все моменты».

В свою очередь, депутат Вахид Ахмедов отметил, что фактически Россия не хочет признавать независимость Азербайджана, самостоятельную политическую линию главы азербайджанского государства: «Россия, как и раньше, говорит с Азербайджаном на языке угроз. Мы должны быть готовы к этому. Кроме того, мы должны сохранять на том же уровне отношение к проживающим в Азербайджане русскоязычным людям. Мы должны быть внимательными в этом вопросе, чтобы никто не смог использовать это против нашей страны».

A.M.

