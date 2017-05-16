Большая явка на выборах – самый большой сдерживающий фактор - Минобороны Ирана

2017-05-16 17:08 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Максимальное участие граждан в предстоящих президентских выборах является самым большим сдерживающим фактором перед угрозами великих держав. Об этом во вторник заявил глава оборонного ведомства Исламской Республики Иран бригадный генерал Хосейн Дехган, как сообщает агентство IRNA.

Призвав иранский народ принять участие в выборах, министр обороны Ирана сказал, что большая явка на выборах способствует продолжению Исламской Революции и прогресса, обеспечив достоинство и честь исламского Ирана.

Указав на сложившуюся в регионе ситуацию и отметив опасные заговоры со стороны США, Израиля и Саудовской Аравии, нацеленные на продолжение кризиса и войны на Ближнем Востоке, Дехган заявил: «Демонстрируя солидарность, сплочённость и национальную власть на предстоящих выборах, мы сможем нейтрализовать эти заговоры».



Глава Минобороны Ирана выразил надежду, что при участии всего народа в пятницу состоятся торжественные выборы главы государства.



Президентские выборы пройдут 19 мая. Для победы кандидату необходимо набрать более 50% голосов. Если ни одному из претендентов не удастся заручиться поддержкой такого числа избирателей, будет проведен второй тур голосования, участвовать в котором будут два лидера первого тура.

(Автор: Эльмира Таривердиева)