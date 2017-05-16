Умер киноактер Олег Видов, исполнитель главной роли фильма "Всадник без головы"

2017-05-16 17:12 | www.trend.az | 3

Советский и американский киноактер Олег Видов умер 16 мая в возрасте 73 лет у себя дома в Уэстлейк-Вилидж близ Лос-Анджелеса (штат Калифорния). Об этом, как передает ТАСС, агентству сообщила вдова Джоан Борстен. По ее словам, смерть наступила от "осложнений, связанных с раковым заболеванием".

Видов начал сниматься в кино в 1960 году, еще до поступления во ВГИК, и позже стал одним из самых популярных актеров своего поколения. Сыграл главные роли в фильмах "Всадник без головы" и "Москва, любовь моя", снимался у известных режиссеров, в том числе в "Ватерлоо" у Сергея Бондарчука. В этот международный проект актера пригласил итальянский продюсер Дино Де Лаурентис.

В 1985 году он переехал в США и стал работать в Голливуде, где его партнерами были, в частности, Арнольд Шварценеггер, Микки Рурк, Уоррен Битти.