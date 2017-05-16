Еврейская община США планирует вложить инвестиции в строительство еврейской школы в Азербайджане

2017-05-16 19:06 | www.apa.az | 3

Как сообщает АПА, об этом во время встречи с президентом Азербайджана сказал заместитель исполнительного председателя Конференции президентов американских еврейских организаций Малкольм Хонлайн.

Выразив удовлетворение успешным сотрудничеством между американскими евреями и нашей страной, Малкольм Хонлайн подчеркнул важность еще большего укрепления этого сотрудничества.