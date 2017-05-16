Председатель Госкомитета по вопросам женщин Кувейта награждена почетным дипломом президента Азербайджана

2017-05-16 19:23 | www.apa.az | 3

Сегодня президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении председателя Государственного комитета по вопросам женщин Кувейта Шейхи Латифы Аль-Фахд Аль-Салим Аль-Сабах «Почетным дипломом Президента Азербайджанской Республики».

Как сообщает АПА, председатель Государственного комитета по вопросам женщин Кувейта Шейха Латифа Аль-Фахд Аль-Салим Аль-Сабах награждена за заслуги в укреплении дружественных и сотруднических связей между Азербайджанской Республикой и Государством Кувейт.