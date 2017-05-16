Армянский солдат в тяжелом состоянии госпитализирован – ФОТО

2017-05-16 18:45 | www.oxu.az | 3

В Армении солдат в тяжелом состоянии госпитализирован.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, об этом сообщает армянский сайт orer.am.

Армянский солдат Давит Тадевосян, который служит в одной из воинских частей, дислоцированных в находящемся под оккупацией Ходжавендском районе Азербайджана, сначала был помещен в Джебраильский госпиталь, затем в Ханкендинский госпиталь, а 1 мая был отправлен в Ереван.

По словам матери солдата, который уже две недели не приходит в себя, никто из министерства обороны Армении до сих пор не поинтересовался ее сыном.

В рядах армянской армии также служил и другой сын женщины. По ее словам, хотя во время службы сыну сломали нос, соответствующими структурами не было принято шагов для его операции.

Женщина, которая живет с семьей в селе Ехегнаван Араратского района, жалуется на то, что вдобавок ко всему, прекратили подачу газа в ее дом. Мать солдата также недовольна отношением к армянскому солдату. По ее словам, не называют также причины заболевания ее сына. Хотя в больнице солдату поставили диагноз эпилепсия, все причины заболевания не называются. Женщина отмечает, что состояние ее сына остается тяжелым.

З.Г.

