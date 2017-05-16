Найдена загадочная «планета-пенопласт»

2017-05-16 18:52 | www.oxu.az | 3

Американские астрономы из Лихайского университета (штат Пенсильвания) обнаружили гигантскую газовую планету, превосходящую размером Юпитер. Однако по плотности она сравнима с пенопластом, и ученые пока не могут дать этому объяснение.

Как передает Oxu.Az, об открытии во вторник, 16 мая, сообщает издание ScienceAlert.

Космический объект, названный KELT-11b, находится в 320 световых годах от Земли. По оценкам исследователей, он на 40 процентов больше Юпитера и в пять раз легче. Кроме того, экзопланета обладает очень толстой атмосферой.

KELT-11b вращается вокруг звезды KELT-11, которая вскоре начнет увеличиваться в размерах. Это означает, что в ближайшие 100 миллионов лет планета будет поглощена внешними слоями красного гиганта, поскольку она расположена очень близко к своему солнцу. Один оборот вокруг звезды она совершает менее чем за пять дней.

Астрономы планируют в дальнейшем определить состав атмосферы KELT-11b. Это поможет понять, почему размеры экзопланеты в два раза больше, чем те, что характерны для объектов ее массы.

Н.О.