Нельзя превращать отношения между Азербайджаном и Россией в заложника армянского лобби - депутат

2017-05-16 17:23 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Нельзя превращать отношения между двумя народами в заложника армянского лобби, сказала во вторник Trend депутат Милли Меджлиса (парламента), председатель Низаминской районной организации правящей партии «Ени Азербайджан» (ПЕА) Седагет Велиева, комментируя аннулирование регистрации Всероссийского азербайджанского конгресса (ВАК) в России.

Велиева отметила, что в последние несколько дней «пульс» исламского мира бьется в Баку.

«Около миллиарда людей следят за проводимыми в Азербайджане IV Играми исламской солидарности, граждане 54 стран болеют за своих спортсменов. Своей оригинальной, приведшей зрителей в восторг церемонией открытия Азербайджан вписал новую яркую страницу в историю Игр исламской солидарности. Конечно, насколько нас радуют последовательные успехи нашего государства, настолько же они огорчают наших врагов. Огорчают настолько, что они пытаются нанести удар по нашей стране, по нашему народу. К сожалению, антиазербайджанские круги с радостью поддерживаются «пятой колонной», радикальной оппозицией. Такие круги есть и в России, которые хотят посеять рознь между этой страной и Азербайджаном», - сказала Велиева.

Депутат напомнила, что по итогам судебного процесса, который был проведен 15 мая на основе поданного минюстом России иска, была аннулирована регистрация ВАК.

«Естественно, что это предательский удар, нанесенный по дружественным отношениям между двумя странами. Видимо, антиазербайджанские круги в России, в частности армянское лобби, вновь хотят испытать азербайджано-российские отношения. Однако следует учитывать, что в России живет многомиллионная азербайджанская община, которая отличается активностью в общественно-политической, социально-экономической и культурной жизни дружественной соседней страны. Граждане России азербайджанского происхождения активные избиратели и образцовые налогоплательщики. В то же время, азербайджанская община играет роль моста в политических, экономических, культурных отношениях между двумя странами, является гарантом сохранения их на здоровой основе», - сказала депутат.

Депутат считает, что аннулирование в России регистрации крупнейшего общественного объединения азербайджанской общины противоречит характеру многокультурного, полиэтнического российского общества.

«Это серьезный фактор, который угрожает толерантной среде в России, межнациональным отношениям. Тут очевидно наличие ненависти и предвзятости в отношении нашей страны. Потому что в многонациональной России, в которой осуществляют деятельность многочисленные национальные организации, только к азербайджанской организации было проявлено подобное предвзятое и необъективное отношение. Потому что аннулирование только по техническим причинам регистрации ВАК, обладающего большим уважением и влиянием в российском обществе, неправильно и с юридической точки зрения. Кроме того, этот шаг также бросает тень на миссию России как беспристрастного посредника в урегулировании нагорно-карабахского конфликта, мандат сопредседателя Минской группы ОБСЕ. В России должны постараться сделать так, чтобы отношения между двумя народами не превратились в заложника армянского лобби», - сказала Велиева.

(Текст: Талех Агавердиев. Редактор: Ирина Парфёнова)