Список членов Азиатского банка инфраструктурных инвестиций будет расширен

2017-05-16 17:26 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Совет управляющих Азиатского банка инфраструктурных инвестиций (AIIB) принял резолюцию о расширении числа членов банка, говорится в сообщении, распространенном AIIB.

Согласно сообщению, Совет директоров банка одобрил заявки семи стран, среди которых будут три региональных и четыре нерегиональных члена.

Новыми региональными членами AIIB станут Бахрейн, Кипр и Самоа, а нерегиональными - Боливия, Чили, Греция и Румыния.

Новые члены присоединятся к банку после завершения необходимых внутренних процессов и осуществления первых взносов в капитал банка. Акции новым членам поступят из существующего пула нераспределенных акций AIIB. Таким образом, количество членов банка достигнет 77.

В марте банк уже объявлял о расширении числа своих участников на 13 стран. Эти страны в настоящее время завершают процесс по вступлению в полноправные члены банка.

Уставный капитал AIIB составляет 92,02 миллиарда долларов. При этом доля региональных членов банка в сумме составляет около 72,74 процента. Крупнейшим владельцем акций банка является Китай, чья доля составляет свыше 32,38 процента акций с правом голоса.

Доля участия Азербайджана в акционерном капитале банка составляет 0,2763 процента (254,1 миллиона долларов).

На сегодня банк выделил Азербайджану один кредит на 600 миллионов долларов для проекта Трансанатолийского трубопровода.

(Автор: Анвар Мамедов)