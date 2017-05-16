Трамп о передаче секретных данных России

2017-05-16 19:09 | www.oxu.az | 3

Президент США Дональд Трамп заявил, что как глава государства он имел полное право поделиться информацией с Россией. Трамп добавил, что данные, которые он предоставил российским представителям, будут способствовать борьбе с терроризмом, в частности группировкой «Исламское государство», передает Oxu.Az со ссылкой на ТАСС.

«Как президент я хотел поделиться с Россией фактами на встрече в Белом доме, которая была открыто заявлена, - написал он на своей личной странице в Twitter. - Эти факты касались терроризма и безопасности полетов... Я также хочу, чтобы Россия значительно активизировала борьбу с ИГИЛ и терроризмом», - добавил президент США.

Таким образом Трамп прокомментировал сообщение американской прессы о том, что во время встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и послом России в Вашингтоне Сергеем Кисляком он передал им данные разведки США о террористах в Сирии.

Н.О.