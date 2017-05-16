В Азербайджане торжественно отметят 100-летие АДР

2017-05-16 19:31 | www.oxu.az | 3

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение в связи с проведением 100-летнего юбилея Азербайджанской Демократической Республики.

Как сообщает Oxu.Az, в распоряжении отмечена важность торжественного проведения в нашей республике на государственном уровне 100-летнего юбилея со дня образования Азербайджанской Демократической Республики.

Кабинету министров поручено подготовить план мероприятий, посвященных 100-летнему юбилею Азербайджанской Демократической Республики.

Милли Меджлису рекомендовано провести специальное заседание в связи со 100-летним юбилеем со дня образования Азербайджанской Демократической Республики.

C.Б.

