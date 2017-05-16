С начала года от пищевых отравлений в Азербайджане пострадало свыше 200 человек

2017-05-16 17:27 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - В январе-апреле текущего года в Азербайджане было зарегистрировано 142 факта пищевых отравлений, в результате чего пострадало 220 и умерло - три человека, сообщили Trend во вторник в Республиканском центре гигиены и эпидемиологии минздрава.

Согласно сообщению Центра, за указанный период в стране было зарегистрировано 10 фактов ботулизма и 20 заболевших.

Только в апреле этого года было зарегистрировано 39 случаев пищевых отравлений, в результате которых пострадали 58 человек.

В апреле были зарегистрированы два факта ботулизма и пять заболевших.

Отметим, что в 2016 году в Азербайджане было зарегистрировано 625 случаев пищевых отравлений, в результате которых пострадали 924 человека. В прошлом году было зарегистрировано 36 фактов ботулизма и 55 заболевших, двое из которым позднее скончались.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Талех Агавердиев)