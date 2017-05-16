В Азербайджане утверждены лицензируемые работы и услуги в сфере частной медицинской деятельности

2017-05-16 17:32 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Кабинет министров Азербайджана утвердил «Перечень лицензируемых работ и услуг в сфере частной медицинской деятельности».

Как сообщили Trend во вторник в Кабинете министров, в перечень услуг в сфере частной медицинской деятельности внесено пять услуг.

С указанным перечнем можно ознакомиться здесь.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Талех Агавердиев. Редактор: Ирина Парфёнова)