В Азербайджане утверждены лицензируемые работы и услуги в сфере частной медицинской деятельности
2017-05-16 17:32 | www.trend.az | 2
БАКУ /Trend/ - Кабинет министров Азербайджана утвердил «Перечень лицензируемых работ и услуг в сфере частной медицинской деятельности».
Как сообщили Trend во вторник в Кабинете министров, в перечень услуг в сфере частной медицинской деятельности внесено пять услуг.
С указанным перечнем можно ознакомиться здесь.
(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Талех Агавердиев. Редактор: Ирина Парфёнова)