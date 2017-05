Названо самое загрязненное место на земле

2017-05-16 | www.oxu.az

Ученые признали необитаемый коралловый остров Хендерсон в южной части Тихого океана самым грязным на Земле.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом говорится в статье в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Остров находится так далеко в океане, что специалисты посещают его лишь раз в 5–10 лет в исследовательских целях. Во время последнего посещения они обнаружили, что на острове в общей сложности находится около 17 тонн пластика — примерно по 671 фрагменту пластикового мусора на квадратный метр.

Остров расположен так, что течение приносит к нему мусор из Южной Америки или сброшенный с рыболовецких судов. Фактически мусора на нем еще больше, отмечают ученые — они рассматривали лишь те его фрагменты, которые были больше 2 мм и находились не глубже 10 см в песке. Загрязнение скал и скалистой береговой линии исследователи пока не изучали.

Состояние острова наглядно демонстрирует неизбежность загрязнения пластиковым мусором, говорят авторы исследования. В год производится более 300 млн тонн пластика, основная часть которого не перерабатывается, попадая в итоге в океан и нанося вред его обитателям.

