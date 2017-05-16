Мамнун Хусейн: Пакистан является сторонником расширения сотрудничества с Азербайджаном в политической и оборонной сферах

2017-05-16 17:48 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Президент Пакистана Мамнун Хусейн во вторник направил поздравление Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

«От имени правительства и народа Пакистана хочу передать вам искренние и добрые пожелания по случаю 25-й годовщины установления дипломатических отношений между нашими странами. Наши страны тесно связаны друг с другом историческими, религиозными и культурными связями. Пакистан является сторонником дальнейшего расширения этого сотрудничества в политической, культурной, энергетической и оборонной сферах.

Пакистан привержен принципу регионального мира, координации и интеграции. Наши совместные усилия в рамках Организации экономического сотрудничества, других региональных и международных форумов помогут нам в достижении этих ценных целей», - говорится в поздравлении.

Мамнун Хусейн пожелал Ильхаму Алиеву крепкого здоровья, а народу Азербайджана - устойчивого мира и процветания.