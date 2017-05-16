Atrabank задолжал Центробанку Азербайджана 22 млн манатов

2017-05-16 17:51 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Азербайджанский Atrabank, находящийся в процессе ликвидации, задолжал Центральному банку Азербайджана (ЦБА) 22 миллиона манатов, сказал во вторник журналистам исполнительный директор Азербайджанского фонда страхования вкладов (ADIF) Азад Джавадов.

Всего, по его словам, общие обязательства банка составляют 89 миллионов манатов.

“Кроме обязательств перед Центральным банком у Atrabank также существуют обязательства на сумму 11 миллионов манатов перед другими коммерческими банками, а также обязательства перед прочими финансовыми институтами на сумму 6,9 миллионов манатов. Обязательства банка перед физическими лицами составляют 32 миллиона манатов, перед юридическими лицами - пять миллионов манатов. Около 10 миллионов манатов приходится на другие обязательства”, - сказал Джавадов.

Палата надзора над финансовыми рынками Азербайджана отозвала лицензию Atrabank 27 января 2016 года.

С 16 августа прошлого года ADIF назначен ликвидатором банка.

(Автор: Анвар Мамедов)