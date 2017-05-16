В Румынии прошла "Музыкальная весна" с азербайджанским дирижером

2017-05-16 17:57 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend Life/ - В рамках 47-го фестиваля "Музыкальная весна в Тыргу-Муреше" в Румынии с большим успехом прошёл концерт Государственного симфонического оркестра города Тыргу-Муреш под управлением народного артиста Азербайджана, дирижера Фахраддина Керимова. Об этом Trend Life сообщил сам дирижер.

Отметим, что уже долгие годы маэстро Керимов плодотворно сотрудничает с румынскими музыкантами, выпускает новые и интересные программы и пропагандирует азербайджанскую музыку за рубежом.

На этот раз в программе концерта прозвучали "Славянский марш" Чайковского, четвертый фортепианный концерт Рахманинова, "Поручик Киже" Прокофьева, а также сюита "Жар-птица" Стравинского к 135-летию со дня рождения композитора.

Концертная программа была встречена публикой с большим интересом, каждый музыкальный номер сопровождался бурными аплодисментами зрителей.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Ирина Парфёнова)