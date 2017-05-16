В Баку пропал 12-летний ребенок

2017-05-16 18:02 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - В Баку пропал ребенок - Дадашов Амиль Заур оглу, 2005 года рождения. Как сообщили Trend во вторник близкие мальчика, он пропал, когда направлялся из Ясамальского района Баку в спортивный лицей, расположенный в поселке Бакиханова Сабунчинского района.

Утром 12 мая маленький Амиль вместе с матерью вышел из дома, расположенного по адресу Ясамальский район, II Алатава, дом 2/9.

Мать проводила его до станции метро «20 января», где посадила на маршрутный автобус, следующий в поселок Бакиханова. Однако ребенок так и не доехал до лицея, где сообщили, что в тот день на уроки он не пришел. Неизвестно, куда направился ребенок. После трех дней безуспешных поисков родители обратились в 29 отделение полиции Ясамальского РУП. Несмотря на то, что в настоящее время поиски продолжаются с участием полиции, об ученике шестого класса Дадашове Амиле до сих пор ничего не известно.

(Автор: Самир Али. Текст: Талех Агавердиев)