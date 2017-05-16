Халид Ахадов о том, затронет ли процесс реструктуризации клиентов Межбанка

2017-05-16 20:08 | www.oxu.az | 3

На прошлой неделе в сводке экономических новостей страны была распространена новость, заслужившая всесторонний интерес. Крупнейший банк региона - Международный Банк Азербайджана - объявил о начале добровольной реструктуризации некоторых обязательств. Иными словами, внешние долги государственного банка будут переданы государству на определенных условиях. В чем цель подобного шага? На что может оказать воздействие данное решение?

Как передает Oxu.Az, на вопросы ответил председатель правления Международного банка Азербайджана Халид Ахадов:

- Господин Ахадов, этот вопрос все еще обсуждается в различных общественных кругах. Поэтому, мы также хотели бы начать наш разговор с именно этого вопроса: почему реструктуризация?

- Реструктуризация некоторых обязательств Международного банка Азербайджана значимый процесс для всего финансового сектора страны, поэтому столь пристальное внимание местных и международных СМИ к этому процессу вполне объяснимо. Вначале я бы хотел коротко объяснить, что такое реструктуризация и в чем значимость этого процесса. У каждого банка имеются активы и обязательства, являющиеся источником этих активов, ну и капитал, составляющий разницу между активами и обязательствами. Если у банка наблюдается недостаточность капитала, то необходимо принять меры либо в отношении активов, либо обязательств, или по обоим параметрам одновременно. Общественность достаточно осведомлена о том, что происходило в МБА в последние годы. Все это, в том числе падение цен на нефть, наблюдаемое за последние годы, и негативное воздействие этого процесса на макроэкономические показатели региона, также оказали значимое воздействие на финансовые показатели МБА. В результате, банк завершил 2016 год с убытком. Решение о добровольной реструктуризации позволит устранить негативные последствия и укрепит капитализацию банка. Если на первом этапе оздоровления банка меры принимались только в отношении его активов (речь идет о передаче Aqrarkredit токсических активов в объеме 10 миллиардов манат в 2015-2016 годах), то теперь на втором этапе мероприятия затрагивают обязательства банка. То есть обязательства перед внешними кредиторами банка будут сняты с его баланса и переведены на баланс государства. Таким образом, с одной стороны меры в отношении активов, с другой в отношении обязательств, позволят восстановить необходимый уровень капитала МБА. Реструктуризация – как мера оздоровление банков широко используется в мире.

Законом предусмотрены две формы реструктуризации – добровольная и принудительная. Принудительная реструктуризация, как видно из названия, принимается в принудительном порядке со стороны регулятора для банков, полностью утративших свою платежеспособность. Добровольная реструктуризация проводится на основе взаимного согласия между банком и его кредиторами, и является добровольным процессом, обеспечивающим снижение удельного веса задолженностей в отношении к совокупному капиталу банка, его оздоровление, повышение эффективности деятельности, и превращение в устойчивый финансовый институт, поддерживающий развитие экономики страны. В последнюю декаду, в частности во время глобального экономического кризиса, в таких странах как США, Великобритания, Ирландия и другие, были получены положительные результаты от процесса реструктуризации банковских обязательств. МБА в рамках указа президента Азербайджанской Республики от 15-го июля 2015 года воспользуется подобным опытом на очередном этапе процесса своего оздоровления.

- А какое воздействие окажет этот процесс на клиентов банка?

- Процесс реструктуризации внешних обязательств никак не скажется на клиентах МБА, на их операциях и вкладах, а также на иной деятельности банка. Поскольку процесс реструктуризации внешних обязательств никак их не затрагивает, а скорее принесёт пользу нашим клиентам. Ведь банк, освободившись от внешних обязательств и улучшив финансовые показатели, сфокусируется на укреплении, развитии и других стратегических целях. В результате банк станет ещё более сильным и здоровым финансовым институтом страны. С первых дней по всем каналам коммуникаций мы пытались донести это сообщение, и я очень рад, что все наши клиенты встретили его с большим пониманием. Некоторые СМИ хоть и публиковали материалы, не отражающие правду, наши клиенты проявили лояльность по отношению к МБА.

- После заявления о добровольной реструктуризации, международные рейтинговые агентства, а именно Fitch и Moody’s снизили рейтинги Международного банка Азербайджана…

- Как было озвучено ранее, понижение рейтингов при реструктуризации долгов банка является нормальной практикой и соответствует методологии международных рейтинговых агентств. Данное событие никак не должно отразиться на деятельности банка. Кроме того, по итогам завершения реструктуризации рейтинг будет пересмотрен в положительную сторону.

- Будут ли реструктуризированы внешние обязательства дочерних структур – Банка «МБА Москва» и «МБА-Грузия»?

- Как я уже отметил выше, процесс реструктуризации не затронет наших физических и корпоративных клиентов, в том числе и наши дочерние структуры. Дочерние организации МБА не имеют внешних кредиторов в структуре своих обязательств. Финансовые итоги деятельности Банка «МБА Москва» и «МБА-Грузия» за 2016 год размещены на их сайтах. Если вы ознакомитесь с этими данными, то заметите, что адекватность финансовых позиций дочерних банков в разы превышает нормативные требования, установленные Центральными Банками России и Грузии. Поэтому о реструктуризации каких-либо внешних обязательств этих банков не может быть и речи.

- В прошлые выходные еще одной сенсационной новостью, связанной с Международным банком Азербайджана, стала новость об обращении банка в суд Нью-Йорка в связи с процессом добровольной реструктуризации внешних обязательств. Этот вопрос все еще является непонятным для многих: почему именно американский суд, а не суд какой-либо другой страны?

- На этот вопрос два ответа: первый ответ на вопрос «Почему именно Америка?» заключается в том, что значительная часть активов МБА выражена в долларах США, локально находящихся в Америке. Банк хранит средства на зарубежных корреспондентских счетах в долларах США. Вы опять можете спросить, почему не в валюте других стран? Дело в том, что свыше 87% банковских транзакций проводимых во всем мире осуществляется именно в долларах США. И именно поэтому, Международный банк Азербайджана с целью признания процесса реструктуризации внешних обязательств в США и предотвращения судебных исков со стороны кредиторов в отношении своих активов, обратился в суд Нью-Йорка и это обращение было обеспечено. Это неотъемлемая часть программы реструктуризации во всем мире. Второй ответ на вопрос «Почему американский суд?» состоит в том, что среди внешних обязательств, являющихся предметом реструктуризации, имеются договорные отношения, регулируемые американским правом. Поэтому мы обратились в суд именно этой страны.

- Объявлено решение о реструктуризации, изъяснены мысли и мнения по этому вопросу, а что будет после?

- Имеется план реструктуризации, и этот документ размещен на сайте банка, и все последующие шаги будут предприниматься в соответствии с этим планом. На следующем этапе 23-го мая в Лондоне состоится встреча с зарубежными кредиторами. Согласно законодательству будет принято адекватное решение на основании согласия большинства проголосовавших. Помимо голосования кредиторов за то или иное решение, важным фактором является, конечно же, справедливость внедряемого плана. Этот фактор зависит от взаимного согласования. 23-го мая мы проведем обсуждения с зарубежными кредиторами и достигнем соглашения о том, когда и на каких условиях реализуется план реструктуризации.

- О скольких кредиторах идет речь?

- Процесс добровольной реструктуризации внешних обязательств охватывает около 37 сделок, определить точное число кредиторов сложно в силу того, что некоторые долговые обязательства выражены в ценных бумагах, информация о владельцах которых хранится в клиринговых системах.

- На днях в СМИ была распространена новость об отказе Международным банком Азербайджана исполнения своих обязательств в размере 100 миллионов долларов перед зарубежным кредитором…

- Данная сделка попадает под план реструктуризации обязательств, поэтому согласно мировой практике после объявления решения о реструктуризации банк не может исполнить обязательства перед одним кредитором и отказать в исполнении другому, поскольку будут нарушены интересы других кредиторов банка.



- Каковы планы на будущее у МБА?

- На сегодняшний день параллельно с очередным этапом процесса оздоровления реализуется ряд стратегических проектов. Один из которых – оптимизация бизнес процессов в филиалной сети банка. Мероприятия, проводимые в этом направлении, обеспечат повышение гибкости, эффективности и, главное, качества оказываемых клиентам услуг. Согласно указу президента Азербайджанской Республики от 15 июля 2015 года «О мерах оздоровления в связи с подготовкой к приватизации принадлежащих государству акций Открытого акционерного общества «Международный банк Азербайджана» по завершению процесса реструктуризации начнется подготовка банка к приватизации. Подготовка к приватизации - это достаточно емкий процесс, который требует наличие у банка четкой нацеленной на будущее стратегии. Поскольку потенциальные инвесторы захотят знать, как банк планирует генерировать прибыль и какая у банка будет бизнес-модель. По завершению реструктуризации, мы подготовим и представим акционерам подобную стратегию, а после ее утверждения немедленно приступим к ее реализации.

Н.О.