Имущество азербайджанского Atrabank оценено в 14 млн манатов

2017-05-16 18:31 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Азербайджанский фонд страхования вкладов (ADIF) планирует получить от продажи имущества ликвидируемого Atrabank 14 миллионов манатов, сообщил во вторник журналистам исполнительный директор фонда Азад Джавадов.

По его словам, эта сумма является оценочной стоимостью имущества, а общая стоимость имущества Atrabank составляет 37 миллионов манатов.

“От возвращения кредитного портфеля мы планируем получить 35 миллионов манатов. Мы уже собрали четыре миллиона манатов. Эти средства, наряду с средствами от продажи имущества, позволят нам быстрее обеспечить требования кредиторов”, - сказал Джавадов.

Коснувшись кредитного портфеля Atrabank, Джавадов отметил, что его объем составляет 71,4 миллиона манатов.

“Из них активными являются 2983 кредитных договора на сумму 70 миллионов манатов. Кроме того, у банка 63 стандартных кредита на сумму 692 тысячи манатов, из которых 14 договоров - необеспеченные”, - сказал Джавадов.

Палата надзора над финансовыми рынками Азербайджана отозвала лицензию Atrabank 27 января 2016 года.

С 16 августа прошлого года ADIF назначен ликвидатором банка.

(Автор: Анвар Мамедов)