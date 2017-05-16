Азербайджанский AccessBank существенно увеличил депозитный портфель

2017-05-16 18:31 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - AccessBank завершил первый квартал текущего года с положительными показателями: согласно финансовым отчётам, обнародованным банком, общий капитал увеличился на 28 процентов и достиг 67,348 миллиона манатов.

Как говорится в сообщении банка, распространенном во вторник, одним из факторов, привлекающих внимание, является то, что существенно возросла сумма депозитов, вложенных населением в AccessBank. Так, в конце первого квартала депозитный портфель AccessBank вырос на семь процентов, составив 301,795 миллиона манатов. Значительный рост суммы вкладов служит показателем высокого доверия, возлагаемого клиентами на AccessBank. AccessBank обладает наивысшим рейтингом среди банков Азербайджана, и владеет 100-процентным иностранным капиталом, что в очередной раз подтверждает стабильность и надёжность AccessBank.

Также, одним из свойств, привлекающих клиентов, является то, что AccessBank, учитывая их потребности, предлагает различные виды депозитов как физическим, так и юридическим лицам. Предлагая клиентам «Срочный», «Возрастающий», «Накопительный» и «Доступный» депозит с выгодными условиями, банк предоставляет возможность сделать вклад на любой срок.

Напомним, что AccessBank является членом Азербайджанского фонда страхования депозитов.

Официальный курс на 16 мая составляет 1,7025 AZN/USD.