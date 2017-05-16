Японии предрекли демографический провал

2017-05-16 20:16 | www.oxu.az | 3

Из-за сокращения рождаемости Япония может недосчитаться 40 миллионов человек населения уже к 2065 году.

Как передает Oxu.Az cо ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщили японские ученые из Национального института исследований в области населения и социальной защиты, результаты исследований публикует The Independent.

По данным экспертов, 2016 стал первым годом с 1899, когда в стране родилось менее миллиона детей. Если нынешние темпы сохранятся, к 2065 году 127-миллионное население страны сократится почти на треть.

Исследование 2016 года показало, что 70 процентов неженатых мужчин и 60 процентов незамужних женщин не имеют пары и не ведут половую жизнь.

Среди причин нынешнего положения — нежелание и невозможность молодых граждан страны образовывать семьи, а также низкий уровень миграции в страну. Мэри Бринтон, социолог из Гарвардского института, отмечает: после Второй мировой войны в японском обществе мужчине было принято работать, а женщине — воспитывать детей.

Однако теперь женщины тоже выходят на рынок труда, и потому жителям страны обоих полов все сложнее планировать семейную жизнь. Кроме того, в Японии традиционно принято как можно больше времени тратить на работу, жертвуя личной жизнью. Бизнесмены еще в 2008 году высказывали опасения по поводу того, что трудящиеся японцы мало занимаются сексом, и призывали исправлять ситуацию.

С.Б.

