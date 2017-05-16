Скончавшимся от ранений в январских событиях 1990 г. присвоен статус «Шехид 20 Января»
2017-05-16 18:42 | www.trend.az | 3
БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник подписал распоряжение о присвоении статуса «Шехид 20 Января».
Согласно распоряжению, нижеследующим лицам, скончавшимся от полученных ранений в результате январских событий 1990 года, присваивается статус «Шехид 20 Января»:
Адилов Муса Рамазан оглу
Мамедова Рена Теййар гызы
Министерству труда и социального защиты населения поручено решить вопросы, вытекающие из распоряжения.