Скончавшимся от ранений в январских событиях 1990 г. присвоен статус «Шехид 20 Января»

2017-05-16 18:42 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник подписал распоряжение о присвоении статуса «Шехид 20 Января».

Согласно распоряжению, нижеследующим лицам, скончавшимся от полученных ранений в результате январских событий 1990 года, присваивается статус «Шехид 20 Января»:

Адилов Муса Рамазан оглу

Мамедова Рена Теййар гызы

Министерству труда и социального защиты населения поручено решить вопросы, вытекающие из распоряжения.