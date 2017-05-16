Минобороны Азербайджана прокомментировало сообщения об угрозах Армении сбить вертолет министра обороны

2017-05-16 20:37 | www.apa.az | 3

«Воздушное пространство Азербайджана, в том числе руководство Министерства обороны надежно и беспрерывно охраняется, данный вопрос находится под постоянным контролем».

Как сообщает АПА, об этом, комментируя сообщения в СМИ об угрозах Армении сбить вертолет министра обороны Азербайджана Закира Гасанова, сообщили в Минобороны Азербайджана.

«Склонность Армении к терроризму и поддержка этой страной терроризму на государственном уровне известны не только Азербайджану, но и всему миру. В арсенале войск имеются высокоточные вооружения и техника для раннего выявления, наблюдения и уничтожения любого объекта, представляющего угрозу воздушному пространству и авиации», - говорится в комментарии.