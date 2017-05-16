Названа самая пьющая страна мира

2017-05-16 20:34 | www.oxu.az | 3

Мировым лидером по потреблению алкоголя по данным за 2016 год является Литва. Об этом во вторник, 16 мая, заявил представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Гауден Галеа, передает ) Oxu.Az cо ссылкой на «Интерфакс».

Галеа рассказал, что за прошедший год один житель страны в среднем выпил 16 литров алкоголя. «Это по новейшим подсчетам делает ее (Литву — прим.) крупнейшей пьяницей в Европе, а также самой пьющей страной в мире», — сказал он.

С.Б.

