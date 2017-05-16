Струнный квартет выступит для бакинцев

2017-05-16 18:50 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend Life/ - В Зале камерной и органной музыки Азербайджанской государственной филармонии имени Муслима Магомаева в Баку в 19:00 23 мая состоится концерт Азербайджанского государственного струнного квартета, сообщили Trend Life организаторы мероприятия.

На вечере прозвучат сочинения Гара Гараева, Фикрета Амирова, Тофига Гулиева, Мусы Мирзоева, Гасана Рзаева, Хайяма Мирзазаде, Самира Алиева.

Солисты программы – заслуженные артисты Азербайджана Наргиз Керимова (сопрано) и Сахиб Пашазаде (тар).

Основная задача проведения концерта – пропаганда среди молодежи классической музыкой.

Концертная программа организована телеканалом "Mədəniyyət", Азербайджанским радио и Государственной филармонией имени Муслима Магомаева при поддержке министерства культуры и туризма Азербайджана.

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(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Ирина Парфёнова)