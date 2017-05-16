Президент Ильхам Алиев поздравил короля Норвегии

2017-05-16 18:55 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник поздравил короля Норвегии Харальда V.

"От своего имени и от имени народа Азербайджана рад передать вам и в вашем лице всему вашему народу самые искренние поздравления по случаю национального праздника вашей страны - Дня Конституции. В этот знаменательный день желаю вам крепкого здоровья и счастья, дружественному норвежскому народу - постоянного мира и благоденствия", - говорится в поздравлении главы государства.