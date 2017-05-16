Взрыв в жилом доме в Волгограде: трое погибших, 14 раненых - ОБНОВЛЕНО

2017-05-16 21:15 | www.apa.az | 3

В результате взрыва бытового газа в жилом доме в Волгограде трое человек погибли, 14 пострадали.

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, по предварительным данным, взрыв бытового газа произошел из-за несанкционированных работ вне здания одной из компаний. На месте продолжают работать спасатели.

Три человека задержаны в рамках расследования уголовного дела, возбужденного по факту взрыва бытового газа в жилом доме в Волгограде, сообщила представитель СУСК региона.

"Задержаны владелец торгового павильона и его отец, а также человек, нанятый по объявлению, который непосредственно осуществлял работы, приведшие к взрыву, при этом он сам не пострадал", — пояснил собеседник агентства.

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Число погибших в результате взрыва бытового газа в жилом доме в Волгограде возросло до двух человек.

Как передает АПА со ссылкой на «Интерфакс», по предварительным данным, погибли два человека.

В свою очередь медицинский источник сообщил, что медики зафиксировали травмы различной степени тяжести у как минимум восьми жильцов дома в Волгограде, где взорвался бытовой газ.

«Бригады медиков оказывают первичную помощь на месте ЧС. С травмами в состоянии различной степени тяжести обратились за помощью как минимум восемь человек», - сказал источник.

Во вторник в Советском районе Волгограда на Университетском проспекте произошел взрыв бытового газа в четырехэтажном жилом доме. В результате обрушился весь 3-й подъезд этого дома.

Между тем источник в службах технического надзора региона сообщил, что причиной взрыва, предварительно, могло стать нарушение рабочими техники безопасности при проведении газовых работ.

«Предварительно, на газопроводе возле дома проводились ремонтные работы, при осуществлении которых рабочие могли допустить существенные нарушения техники безопасности, что и привело к взрыву», - сказал собеседник агентства.

Как уточнил осведомленный источник, в результате взрыва 16 квартир были полностью разрушены.