Трамп: "США поддерживают Турцию в борьбе с ИГ и РПК"

2017-05-16 21:39 | www.apa.az | 3

Президент США Дональд Трамп выразил поддержку Турции в борьбе с группировкой "Исламское государство" и Рабочей Партией Курдистана (РПК).

"Сегодня мы столкнулись с новым врагом и должны бороться с ним вместе. Мы столкнулись со многими террористическими атаками в последнее время, мы стоим вместе и предлагаем нашу поддержку народу Турции. Мы поддерживаем Турцию, которая находится на передовой по борьбе с терроризмом, которая борется с такими террористическими группами, как ИГ и РПК". Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом сказал Трамп на совместной пресс-конференции с главой Турции Таийпом Эрдоганом в Вашингтоне.

Во вторник, 16 мая, начинается визит президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в США.