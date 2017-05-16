Рамиль Гулиев выиграл золото для Турции

2017-05-16 20:59 | www.oxu.az | 3

Азербайджанский легкоатлет Рамиль Гулиев, выступающий под флагом Турции, стал победителем Игр исламской солидарности в Баку

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Haqqin.Az он завоевал золото в беге на 100 метров. Отметим, что представители Азербайджана в этом виде не смогли даже преодолеть квалификацию.

На Исламиаде Рамиль также выступит в беге на 200 метров.

Отметим, что выступая за Азербайджан, Рамиль становился призером молодежных чемпионатов мира и Европы, а также выиграл Универсиаду-2009. Под флагом Турции он стал серебряным призером взрослого чемпионата Европы-2016. Он также пробился в финал Олимпиады в Рио в беге на 200 метров.

С.Б.

