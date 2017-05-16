БГУ вручил золотым медалистам Исламиады памятные подарки

2017-05-16 18:58 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - На расширенном заседании Ученого совета Бакинского государственного университета (БГУ) ректор, академик Абель Магеррамов поздравил победителей IV Игр исламской солидарности - золотых медалистов по шотокан каратэ до, воспитанников факультета филологии и факультета прикладной математики и кибернетики - Фарида Абиева и Айхана Мамаева.

После просмотра фотографий и видеоролика финальных поединков победителей IV Игр исламской солидарности, ректор вручил им памятные подарки вуза.

Владельцы золотых медалей в своих выступлениях отметив заботу и внимание университета, поблагодарили коллектив БГУ.