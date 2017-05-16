США приглашают Азербайджан к совместному участию в решении глобальных энергетических вопросов

2017-05-16 19:06 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Министр энергетики США Рик Перри пригласил министра энергетики Азербайджана Натига Алиева к совместному участию в решении глобальных энергетических вопросов, говорится в сообщении минэнерго, распространенном во вторник.

В своем ответном письме азербайджанскому министру Перри выразил благодарность за поздравления по случаю его назначения на должность министра энергетики США.

“В соответствии с миссией Государственного департамента США заинтересованы в оценке возможностей для совместной работы и решения глобальных энергетических вопросов”, - отметил в своем письме Перри.

Американский министр добавил, что хочет встретиться с Натигом Алиевым для обсуждения вопросов, имеющих взаимный интерес: “Сегодня очень важно направить свое внимание на решение национальных и глобальных энергетических вопросов и я с нетерпением жду встречи с вами [с министром Натигом Алиевым], чтобы обсудить эти вопросы”.

(Автор: Азад Гасанли)

Твиттер: @AzadHasanli