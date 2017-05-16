Анкара: Данных о подготовке терактов против российских кораблей нет

2017-05-16 21:32 | www.oxu.az | 3

Служба безопасности Стамбула опровергла информацию турецких СМИ о подготовке боевиками террористической группировки «Исламское государство» атак на корабли российского ВМФ, проходящие через Босфор.

Как передает Oxu.Az, об этом корреспонденту РИА Новости сообщил представитель пресс-службы ведомства.

«Никакого предупреждения и оповещения со стороны разведывательных служб насчет возможной атаки боевиков ИГИЛ на российские военные корабли не было», — заявил представитель Службы безопасности. Он пояснил, что охрана проходящих через пролив военных кораблей — это рутинная процедура, которая осуществляется в штатном режиме. Она призвана защищать и сопровождать корабли, «и это сопровождение не имеет целью защиты конкретно от ИГИЛ».

«Что касается деталей о 146 пунктах наблюдений и прочем — возможно, эти факты какие-то СМИ узнали впервые и задались вопросом: к чему бы это? Наверное, они решили, что это угроза со стороны ИГИЛ, и написали об этом», — добавил сотрудник ведомства.

С.Б.

