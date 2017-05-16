В Вашингтоне состоялась встреча Трампа и Эрдогана

2017-05-16 21:51 | www.oxu.az | 3

Президент США Дональд Трамп выразил поддержку Турции в борьбе с группировкой «Исламское государство» и Рабочей Партией Курдистана (РПК), передает Oxu.Az cо ссылкой на РИА Новости.

«Сегодня мы столкнулись с новым врагом и должны бороться с ним вместе. Мы столкнулись со многими террористическими атаками в последнее время, мы стоим вместе и предлагаем нашу поддержку народу Турции. Мы поддерживаем Турцию, которая находится на передовой по борьбе с терроризмом, которая борется с такими террористическими группами, как ИГИЛ и РПК», — сказал Трамп на совместной пресс-конференции с главой Турции Таийпом Эрдоганом в Вашингтоне.

С.Б.

