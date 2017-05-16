Марина Некрасова: Мое сердце переполняет радость, когда звучит гимн и поднимается флаг Азербайджана (ФОТО)

2017-05-16 19:09 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Азербайджанская спортсменка Марина Некрасова, которая стала обладателем золотой медали в командном зачете по спортивной гимнастике и завоевала две серебряные медали в упражнениях на бревне и в опорном прыжке на IV Играх исламской солидарности в Баку, будет и дальше развивать свой успех.

"На этапе Кубка мира в Баку я взяла две бронзовые медали, но "золото" впервые, и это окрыляет меня на еще большие победы на международном уровне. Мы очень много готовились к Исламиаде, которая впервые проходит в Баку. Несмотря на все трудности - я даже перенесла травму, сегодня мы счастливы, смогли порадовать болельщиков успешным выступлением. Мое сердце переполняет радость победы, когда звучит гимн и поднимается флаг Азербайджана", - сказала во вторник Trend Марина Некрасова.

IV Игры исламской солидарности, открытие которых состоялось 12 мая, проходят в столице Азербайджана с 8 по 22 мая на 16 спортивных объектах по 21 виду спорта - 18 олимпийским и 3 неолимпийским.

(Автор: Вугар Иманов)