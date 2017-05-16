Азербайджанский тяжелоатлет завоевал "бронзу" Исламиады в Баку

2017-05-16 19:12 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Азербайджанский тяжелоатлет Ровшан Фатуллаев завоевал бронзовую медаль на IV Играх исламской солидарности.

Во вторник на помост вышли тяжелоатлеты в весовой категории до 94 килограммов. Азербайджан представляли Наильхан Набиев и Ровшан Фатуллаев.

Набиев в рывке поднял 162 килограмма, в толчке - 198 килограммов. С итоговым результатом 360 килограммов азербайджанский спортсмен занял седьмое место.

Другой представитель Азербайджана Ровшан Фатуллаев в рывке поднял штангу весом 165 килограммов, в толчке - 211 килограммов. С итоговым результатом в 376 килограммов азербайджанский тяжелоатлет занял третье место и выиграл "бронзу" Исламиады.

Золотая медаль в этой весовой категории досталась иранскому спортсмену Эййубу Мусави, показавшему итоговый результат 381 килограмм. "Серебро" ушло представителю Узбекистана Фарходбеку Собирову, итоговый результат которого 380 килограммов.

IV Игры исламской солидарности, открытие которых состоялось 12 мая, проходят в столице Азербайджана с 8 по 22 мая на 16 спортивных объектах по 21 виду спорта - 18 олимпийским и 3 неолимпийским.

(Текст: Талех Агавердиев. Редактор: Ирина Парфёнова)